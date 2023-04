Macerata Feltria, tremendo schianto frontale: feriti e strada chiusa. Arriva l'eliambulanza

MACERATA FELTRIA - Schianto frontale, due feriti, elambulanza e strada chiusa. È successo poco dopo le 15 a Macerata feltria lungo la Provinciale Fogliense, nel Comune di Macerata Feltria.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente tra loro, l'impatto è stato abbastanza violento con le due vetture semidistrutte. La squadra dei Vigili del fuoco di Macerata Feltria è intervenuta sul luogo dell'incidente con un’autobotte ed un mezzo 4x4, aiutando anche i Sanitari del 118 ad estrarre gli occupanti dei due mezzi dalle autovetture, i quali successivamente venivano presi in cura e trasportati al pronto Soccorso per accertamenti. Al momento la strada rimane chiusa al traffico. Sul posto anche l’Eliambulanza ed i carabinieri di zona.