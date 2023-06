Macerata Feltria, trovato morto dopo essere scappato dalla casa di riposo: a processo per omicidio colposo i due titolari della struttura

Omicidio colposo e non "semplice" abbandono di incapace. Ne dovranno rispondere marito e moglie, responsabili della gestione di una casa di riposo di Igea Marina da cui nel 2021 un ospite era scappato. Antonio Brisigotti, 93 anni, originario di Macerata Feltria, malato di alzheimer, fu ritrovato morto dopo due giorni. C'era stato un precedente qualche giorno prima: l'uomo era scappato ma era stato intercettato nei pressi della stazione ferroviaria con una brutta ferita alla testa. Pochi giorni dopo la fuga definitiva con la morte, avvenuta per il freddo, all'interno di una camping chiuso

Il rinvio a giudizio

Il rinvio a giudizio per la coppia è stato il gip Raffaella Ceccarelli. L'appuntamento in aula è per il prossimo 21 novembre. I parenti della vittima si sono costituiti parte civile.