A Ostra e Ostra Vetere due residenze nel giro di pochi chilometri: zero virus

OSTRA VETERE - Altri due esempi virtuosi di case di riposo Covid free arrivano dall’entroterra senigalliese. A una manciata di chilometri l’una dall’altra, tengono a distanza il virus la struttura residenziale per anziani gestita dalla Fondazione casa dell’ospitalità Federico Marulli di Ostra Vetere e, nella vicina Ostra, la casa di riposo della Fondazione Moroni Antonini Morganti. A Ostra Vetere la Casa dell’ospitalità Marulli ha saputo assicurare una risposta lineare: a due mesi dall’inizio dell’emergenza tutti gli ospiti sono in salute; rientrati i timori per un unico caso sospetto, che si è poi rivelato negativo al tampone. Con due lettere agli anziani ospiti, agli operatori socio-sanitari, agli infermieri, alle famiglie il presidente della Fondazione, Manuel Manoni, ha stilato un report sulle misure adottate: limitazione delle visite, interruzione delle attività, divieto di accesso, personale dotato dei dispositivi di protezione. Analoghi risultati per la casa di riposo dio a Ostra, gestita dalla Fondazione Moroni Antonini Morganti, che offre assistenza ad anziani autosufficienti (34 posti) e non autosufficienti in una residenza protetta con 56 posti.

LEGGI ANCHE:

Fase 2, la riapertura: le nuove regole per uffici, negozi e trasporto pubblico con mascherina e distanziamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA