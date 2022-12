Esce con i cani e viene accerchiata da 4 lupi a Gabicce Monte: si moltiplicano gli incontri ravvicinati. «Che paura». Altro attacco a Camerino: ucciso un cane da guardia

GABICCE - Ancora una segnalazione, ancora un branco di lupi (o cani selvatici, frutto di incroci) a provocare paura. Era accaduto a Gradara, poi a Cattabrighe. Ora, di nuovo a Gabicce dove gli avvistamenti sono più che frequenti. «Ero con mia madre e i cani mi sono fermata da Padre Pio, mi si sono avvicinati 4 lupi - ha raccontato una donna del posto sul gruppo social Fatti tra Gabiccesi -. Di fretta ho caricato i cani e siamo corse dietro ai lupi correvano in mezzo alla strada poi prima della Baita a Gabicce Monte sono entrati sulla strada superiore. Me la sono fatta addosso...». Erano le 18 di ieri sera.

Un cane da guardia ucciso

L'episodio di Gabicce, con un branco di lupi (o cani selvatici frutto di incroci), ha putroppo trovato l'epilogo più cruento a Camerino, in zona Borgo Belvederi. Lì, un branco di lupi, nella notte ha ucciso e mangiato un cane che faceva la guardia. «La povera bestia è stata catturata e trascinata poco distante dalla casa dove era di guardia - ha spiegato un testimone che ha spedito, alla redazione del CorriereAdriatico.it, anche la foto - e dove la carcassa è stata ritrovata dai proprietari. Gli altri tre cani della famiglia non riportano segni di lotta ma appaiono spaventati e



intimoriti per l'attacco che hanno subito».

Gli incontri ravvicinati

Si moltiplicano, quindi, gli incontri ravvicinati con gruppi di 4-5 lupi. Una situazione di non facile gestione, sia per gli allevatori che per i cittadini comuni. «Un fenomeno preoccupante e in forte crescita - ha ribadito l’assessore regionale alla Caccia e all’Agricoltura Andrea Maria Antonini - che registra ogni giorno, oltre a quello già noto e molto diffuso relativo alla circolazione dei cinghiali (con ingenti danni a coltivazioni e proprietà private, e causa di incidenti stradali), anche quello della presenza dei lupi che, con sempre più frequenza, si stanno rendendo protagonisti di aggressioni ai danni di ovini e altri animali da allevamento. Oltre a generare grande spavento e timore tra gli abitanti, in particolare, delle comunità delle aree interne».

Famiglia accerchiata dai lupi: due assalti in poche ore a Cattabrighe in zona residenziale. «Non ci sentiamo più al sicuro: il gatto è sparito»