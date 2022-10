PESARO - «Sarà ancora una volta un Natale “bello, sicuro e solidale”»: ne è sicura Francesca Frenquellucci, assessora all’Innovazione a Partecipazione che spiega come «per un mese, dall’8 dicembre al 9 gennaio, la città tornerà a vivere la magia dell’atmosfera natalizia» confermando gli ingredienti cari alla tradizione, ricalibrati «per essere in sintonia con ciò che il Paese sta attraversando». “Pesaro nel Cuore” 2022 avrà un’attenzione particolare, dunque, al contrasto agli sprechi: «Ci saranno i mercatini con le casette in centro storico e l’albero di piazza del Popolo, che saranno illuminati dalle 17 (al posto delle 16) fino all’una di notte. Ci saranno anche gli allestimenti, le iniziative dedicate e le luminarie, che saranno ridotte e rimodulate ma sempre suggestive».

Il rispetto

Allo stesso tempo, tiene a ricordare l’assessora Frequellucci, «che è obiettivo dell’Amministrazione pensare a una manifestazione che tenga conto del periodo che il territorio, e di conseguenza l’ente, sta attraversando. È una questione di rispetto e di responsabilità: non possiamo essere indifferenti alla crisi energetica». Un obiettivo che il Comune sta garantendo e condividendo: «Nei giorni scorsi abbiamo incontrato i Consigli di Quartiere e di Municipio perché, come di consueto, anche questo sarà un Natale diffuso, che attraverserà tutto il comune. Nei prossimi giorni ci confronteremo anche con le associazioni di categoria per raccogliere le proposte di cittadini e attività economiche».



La macchina organizzativa del Comune è già in moto. «Insieme al coordinatore eventi Massimiliano Santini - aggiunge Frenquellucci - stiamo lavorando a pieno ritmo per mettere in campo proposte attrattive ma che siano anche sostenibili, dal punto di vista ambientale ed economico. Condizioni che non faranno venire meno la magia del Natale che, ricordiamo, non è data solo dalle luminarie. La creatività delle associazioni della città, l’intraprendenza e la capacità organizzativa dei Quartieri, la grande rete solidale di Pesaro, l’energia delle studentesse e degli studenti, saranno gli ingredienti di questa edizione di “Pesaro nel cuore” che presenteremo alla città nelle prossime settimane».



Intanto sul portale dell’Amministrazione comunale è stato pubblicato il bando per la gestione, realizzazione e promozione del mercatino natalizio nel triennio 2022/2024. La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre mezzogiorno del 15 novembre prossimo tramite raccomandata a/r o consegnata a mano al Protocollo Generale del Comune. L’allestimento natalizio supervisionato dal Comune dovrà prevedere fino a un massimo di venti casette in piazza del Popolo e dieci gazebo fra via San Francesco, via Pedrotti e via Sabattini. Il progetto dovrà essere validato dalla Soprintendenza.