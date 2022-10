Pesaro, carenza di condizioni igienico-amministrative: raffica di multe e chiusure sul territorio

PESARO- Numerosi controlli sono stati effettuati dalla Polizia Locale dell’Unione Pian del Bruscolo, negli esercizi commerciali insediati nell’area della Stazione Ferroviaria. L’intervento è stato effettuato nel mese di agosto e nei locali - tra pubblici esercizi, esercizi di vicinato con vendita alimentare e acconciatori - sono stati trovati diversi problemi sia dal punto di vista igienico che amministrativo.

Gli interventi

E' stata denunciata la proprietaria di un minimarket che deteneva alimenti sia di origine animale che di origine vegetale, in avanzato stato di scongelamento. Sia gli alimenti che i congelatori sono stati posti tutti sotto sequestro impedendo di fatto la prosecuzione dell’attività di vendita di cibi congelati. Controlli anche all’interno di tre diverse barberie e in tutti i casi i problemi igienici ed amministrativi riscontrati, hanno indotto le autorità a sospendere l’attività chiedendo il ripristino delle condizioni di pulizia. Per quanto riguarda due esercizi di preparazione e vendita di alimenti sono state trovate violazioni di carattere autorizzativo e di pubblicità che hanno indotto le autorità a contestare diversi verbali.

L’operazione nel suo complesso ha portato alla segnalazioni di circa trenta violazioni di carattere amministrativo per aver violato norme della Legge Regionale sul commercio e regolamenti comunali che disciplinano le attività di vendita e servizi alla persona.