Incidente a Fano, scooter disintegrato dopo lo schianto con un'auto: miracolato un 15enne

FANO Le foto dello schianto sono impressionanti: scooter letteralmente disintegrato sull'asfalto. Incidente choc, alle 21,35 circa di lunedì, tra un'autovettura e un ciclomotore lungo la via Flaminia, in prossimità di via Forcolo. Il ciclomotore booster Mbk, condotto da un fanese del 2008, stava percorrendo via Flaminia con direzione di marcia monte mare quando, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Forcolo, ha perso il controllo del mezzo invadendo la corsia del senso opposto di marcia.

La paura

In quel momento stava arrivando una Fiat Punto condotta da una ragazza fanese di 29 anni con una passeggera. Lo schianto è stato inevitabile. L'urto di forte entità ha portato alla distruzione del ciclomotore, fortunatamente il conducente è riuscito a cadere a terra prima dell'impatto, rimanendo praticamente illeso.