Incidente in autostrada A14, tratto chiuso in A14: coda e caos. Ecco dove

Caos in autostrada A14 nell'ora pomeridiana di punta, intorno alle 17.20, di oggi 6 dicembre. Sulla Bologna-Taranto, tratto chiuso dal chilometro 150 al 155, in direzione Bologna, tra Pesaro e Cattolica, per un incidente e perdita di materiale sul manto stradale. Entrata consigliata a Cattolica. Uscita consigliata provenendo da Ancona: Fano.

Problemi anche in direzione sud

Problemi anche in direzione sud con un chilometro di coda e traffico paralizzato quasi fino al casello di Fano, perché in direzione Ancona erano segnalati materiali sparsi (forse causati dall'incidente avvenuto nell'altra corsia). Ingorgo imponente, di conseguenza, in zona Campanara, a Pesaro, dove si è riversto tutto il traffico pesante che in questi minuti sta tagliando Pesaro intasandone la viabilità

Notizia in aggiornamento