​Lavori sull'A14: prevista la chiusura della stazione di Val Vibrata

ASCOLI PICENO- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione di un portale segnaletico, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 dicembre, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

Tolentino, imminenti i lavori sulla SS77: svincoli chiusi e traffico rivoluzionato fino al 22 dicembre

L'alternativa suggerita

La comunicazione è arrivata dall'Anas che ha suggerito in alternativa di uscire alla stazione di San Benedetto del Tronto.