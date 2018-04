Gradara è il Borgo dei Borghi 2018: per Kilimangiaro è il più bello d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilper l'anno 2018, secondo il pubblico e la giuria della trasmissione Kilimangiaro, condotta dasu, è, in provincia di Pesaro-Urbino. Grazie alla sua architettura tipicamente medievale, quest'antico borgo è riuscito ad assicurarsi il premio diGradara ha superato la concorrenza di altri 19 borghi, uno per ogni regione d'Italia, ottenendo le maggiori preferenze del pubblico e della giuria, composta dallo storico dell'arte, dal geologoe dalla chef stellata. I criteri di giudizio abbracciano ogni aspetto della vita del borgo: dall'architettura alle tradizioni, passando per la cucina.Il castello di Gradara è così noto e suggestivo da diversi secoli che, nella Divina Commedia, è l'ambientazione della storia d'amore tra. Anche Dante rimase quindi colpito dalla bellezza di questo borgo fortificato da mura, che oggi è una meta da visitare grazie anche al. Anche la cucina non vi deluderà: tipici di queste zone sono il bigol (spaghettoni di acqua e farina fatti a mano conditi con sugo di funghi porcini locali o con sugo di carne) e il 'Gemischt', mix di vino locale, principalmente Sangiovese, con una piccola aggiunta di gassosa.Diverse famiglie nobili del passato, dagli Sforza ai Farnese, passando per i Della Rovere, hanno vissuto nel borgo di Gradara. Il sistema murario e di torri conferma che in più occasioni il borgo migliorò le proprie difese e la porta d'ingresso fortificata lascia senza fiato per la sua bellezza ma anche per l'imponenza che incute quasi timore. Ecco la classifica completa dei primi dieci borghi d'Italia per l'anno 2018 secondo Kilimangiaro:1 - Gradara (Marche)2 - Castroreale (Sicilia)3 - Bobbio (Emilia Romagna)4 - Furore (Campania)5 - Monte Isola (Lombardia)6 - Bagnoli del Trigno (Molise)7 - Stintino (Sardegna)8 - San Giorgio di Valpolicella (Veneto)9 - Pescocostanzo (Calabria)10 - Sesto al Réghena (Friuli Venezia Giulia)