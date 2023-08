Asfalto spaccato, la bici ci finisce dentro: brutto incidente a San Marino per il ciclista di San Costanzo Giovanni Carboni. «Trauma cranico, ho perso i sensi»

Asfalto spaccato, la bici che ci finisce dentro: brutta caduta e duro colpo alle testa per Giovanni Carboni, ciclista di San Costanzo, a San Marino durante l'allenamento di ieri. Era con Simone Velasco e Giovanni Aleotti. «C'era una frattura nell'asfalto e con la ruota anteriore sono entrato in questo canale e mi si è bloccata la bici - ha spiegato Carboni a Tuttobiciweb -. Sono caduto di testa e ho riportato un trauma cranico in seguito alla perdita di conoscenza. Per fortuna non ho fratture ma solo escoriazioni. Ci tengo ancora una volta a sottolineare l'importanza del casco, senza sarebbe potuta andare diversamente».

Aveva perso i sensi

Carboni è stato subito soccorso grazie alla presenza dei suoi colleghi ciclisti. Sono stati attimi di paura: Carboni non rispondeva agli stimoli esterni. La degenza la trascorrerà a casa prima di tornare in sella settembre per il Tour of Britain.