Carboni-mania: in vista del Giro d'Italia il ciclista di casa si allena nella sua vallata

SAN COSTANZO Sulle strade di casa, in salita, in montagna o in pianura. In una pausa tecnica per uno scatto in un sottopasso del lungomare di Senigallia, in pendenza durante una scalata alle montagne nei dintorni di Urbino, oppure in posa da “cronoman” sul litorale. Giovanni Carboni ha trascorso un intenso periodo di allenamento tra le vallate del Cesano, la costa e le vette appenniniche marchigiane come percorso di avvicinamento alla stagione agonistica 2021, la terza da professionista con la maglia della Bardiani-Csf-Faizanè.





Un team tutto italiano con un mix di giovani promettenti, talenti da scoprire e già affermatisi nel mondo delle due ruote. In attesa delle convocazioni ufficiali per il primo grande appuntamento (il trofeo Laigueglia), gli occhi dei tifosi sancostanzesi sono puntati tutti sulle tappe del Giro d’Italia edizione n.104 che vedrà la carovana rosa percorrere le strade della nostra regione nella tappa Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (San Giacomo) il prossimo giovedì 13 maggio.

L’inverno è stato lunghissimo anche per i campioni dello sport marchigiano che hanno dovuto adattarsi al nemico invisibile chiamato coronavirus che però non ha fermato la voglia di essere protagonisti. C’è tanta voglia di dare un messaggio di speranza ai supporters e ai concittadini che fremono per le gesta dei loro beniamini. San Costanzo ha visto passare Giovanni in maglia bianca nel 2019 e quel giorno ha cambiato davvero le sorti di un’intera città.

Tanti hanno incrociato Carboni allenarsi partendo dalla sua San Costanzo per spostarsi poi spesso anche insieme al fratello Matteo Carboni nelle città vicine da cui spiccare il volo verso le montagne dell’entroterra. Con i suoi oltre 5.000 followers su Instagram, Carboni è un esempio per i ragazzi dello sport in generale. Giovanni era ieri in Toscana per un “training camp” alla tenuta Il Cicalino di Mario Cipollini. Nel bar degli zii intanto in piazza della Vittoria si tifa per lui e per il fratello. Il bar è diventato ormai il ritrovo ufficiale per tifosi e amici di Giovanni e Matteo Carboni, quest’ultimo portacolori della Biesse Arvedi che sogna un futuro nei pro già nel 2022.



E a proposito degli allenamenti nelle Marche, Giovanni ha espresso il suo amore per le Marche dalla sua pagina social durante il suo “winter training” nella Contea: «Da tempo non mi allenavo sulle salite dell’entroterra jesino come Poggio San Romualdo e Castelletta, mi sono perso percorsi e paesaggi stupendi». E per il cugino Alessandro Donninelli al bar dello Sport non c’è gioia più grande che avere due cugini ciclisti come Giovanni e Matteo.

