Ladri rubano quattro motori per barche: colpo da almeno 30mila euro

GABICCE - Tempo d’estate e anche i ladri si adattano. Rubati quattro motori di imbarcazioni. E’ successo a Gabicce nella notte tra domenica e lunedì alla ditta Giramondo Nautica in via dell’Artigianato. Una ditta storica, sul mercato dal 1982. I titolari hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri della stazione di Gabicce che sono intervenuti per registrare quanto accaduto e cercare informazioni sui possibili autori. I ladri hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati indisturbati. Non c’erano telecamere né allarme, così hanno agito indisturbati. In poco tempo hanno smontato dalle imbarcazioni quattro motori per un valore stimabile attorno ai 30 mila euro.