Finanza: 200mila euro di multe alle barche nel mare del Conero

EMBED

ANCONA - Sanzioni per oltre 200 per infrazioni al condice della navigazione, altri 20mila per irregolarità nella pesca e nel rispetto delle nrome ambientali (con 20mila ricci di mare sotratti al mercato illegale): sono solo alcuni dei numeri dell'estate del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona.