ANCONA - Pugno di ferro sulle barche troppo vicine alla riva anche da parte della Guardia Costiera di Ancona, sempre presente lungo la riviera del Conero, piena di turisti e bagnanti, a terra come in mare. Una vigilanza che avviene per garantire nel migliore dei modi lo svolgimento delle attività balneari e diportistiche, grazie al consueto dispiego di personale e mezzi nautici, a cui si è aggiunta la novità di una moto d’acqua, la GC L20, rivelatasi fondamentale per l’accesso anche nei tratti più critici del litorale della Riviera.

APPROFONDIMENTI L'INVASORE Il famigerato granchio blu arriva sui banconi delle pescherie delle Marche: «Lo chiedono in tanti, ottimo per i sughi» LA BAIA La voglia di Portonovo più forte di tutto. Prenotazioni e sold out fino ai primi di settembre LA SPIAGGIA Due Sorelle, gavitelli, numero chiuso e prenotazioni via App: Sirolo insegna ad Ancona come si fa

Il bilancio

I numeri, resi noti dalla Capitaneria dorica, parlano chiaro: dall’11 agosto sino ad oggi, sono stati elevati ben 32 verbali (di cui 11 nella sola giornata di Ferragosto) dal personale operante per violazioni relative all’ormeggio/navigazione sotto costa, per navigazione in aree riservate alla balneazione e per mancanza di dotazioni di sicurezza. In totale per un valore complessivo di oltre 7.300 euro. Per quanto riguarda il diporto nautico, contro il fenomeno del noleggio abusivo, in difformità delle norme del Codice della Nautica da Diporto, dall’inizio della stagione estiva, sono stati 60 i verbali per un totale delle sanzioni superiore ai 220.000 euro. Poi c’è l’aspetto del soccorso in mare. Nel periodo di Ferragosto numerose sono state le chiamate di emergenza ricevute dalla Sala Operativa di Ancona.

Ancona, noleggio abusivo e barche in acque vietate: pioggia di multe dalla Guardia Costiera a Ferragosto

I soccorsi

Sempre dall’11 agosto è stata data assistenza per 6 soccorsi sanitari/decessi, per due unità e 6 diportisti, per 1 malore di marittimi a bordo, per un monitoraggio per assistenza a unità da diporto in navigazione internazionale, assistenza alla Ong “Humanity 1”. Ovviamente la Guardia Costiera di Ancona assicura anche per il prosieguo della stagione estiva ogni sforzo per la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza balneare e diportistica, la tutela dell’ecosistema marino e costiero.