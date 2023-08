ANCONA Sold out in riviera e tutto esaurito a Portonovo e Mezzavalle, per tutta la settimana. Anche ieri le due spiagge del Conero anconetano erano piene di gente con i parcheggi a valle esauriti fin dalle prime ore del mattino mentre a monte solo nel secondo parcheggio scambiatore c’era qualche posto disponibile.

Le prospettive

Ancora efficace il filtraggio alla rotatoria che scongiurare il caos nei parcheggi e strade della baia. Ma qual’e la proiezione fino al termine del mese? «Abbiamo l’hotel pieno – afferma Flavio Fiorini dell’Internazionale – e sarà così anche per i primi 10 giorni di settembre. Ma, globalmente, fino ad ora ho notato un calo di richieste rispetto allo scorso anno». Gli fa eco Eros Renzetti del Fortino Napoleonico. «Ad agosto – dice - siamo di pochissimo sotto alla media del 2022 ma rimane il calo rilevante di maggio, giugno e luglio. In ogni caso, rispetto al calo nazionale, il turismo a Portonovo tiene, anche se prevedo una stagione brillante ma non brillantissima. Il problema è che le richieste complessive calano a prescindere dal prezzo». I motivi? Riprende Renzetti: «Sono molteplici. Intanto il ritorno degli italiani all’estero per le vacanze, poi problemi economici e l’alluvione dell’Emilia Romagna. E l’allarmismo sui prezzi alle stelle che induce tanti a neanche provare a chiedere informazioni». Il giorno di Ferragosto, a Portonovo, c’è stato un bagno di folla per la tradizionale festa del mare, organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio. Prima la processione con l’immagine della Madonna dalla piazzetta fino alla chiesa di Santa Maria dove l’arcivescovo Angelo Spina ha celebrato la Messa assieme al parroco don Aldo Pieroni alla presenza del sindaco Daniele Silvetti, dell’assessore Antonella Andreoli, del presidente del Consiglio Comunale Simone Pizzi e di tantissimi fedeli.

Poi l’arcivescovo ha benedetto le barche dall’alto ed è salito sulle batane, assieme al sindaco, di Edoardo e Franco Rubini dando inizio alla processione di barche fino alla zona del molo e della spiaggia Ramona anche questa gremita con tanti applausi da parte della gente. Quindi lo sbarco davanti allo stabilimento Emilia dove l’arcivescovo ed il sindaco si sono intrattenuti con i bagnanti. Da segnalare il pieno in tutti i parcheggi della zona e l’intervento della Polizia Municipale che per l’intera giornata ha provveduto ad elevare 45 multe per divieto di sosta lungo la provinciale.