L'estate della Finanza di Ancona: multe alle imbarcazioni per 200mila euro e 20mila ricci di mare "salvati"

ANCONA - Sanzioni per oltre 200 per infrazioni al codice della navigazione, altri 20mila per irregolarità nella pesca e nel rispetto delle nome ambientali (con 20mila ricci di mare sottratti al mercato illegale): sono solo alcuni dei numeri dell'estate del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona.

Il bilancio

Le unità navali del Corpo hanno effettuato un’attività di vigilanza marittima e costiera lungo il litorale, nell’arco delle 24 ore giornaliere, per complessive 420 missioni operative, che ha coinvolto oltre 80 militari specializzati e 10 mezzi navali tra Guardacoste e Vedette. Sono stati effettuati oltre 380 controlli, nei vari settori d’intervento che spaziano dal contrasto del lavoro nero e irregolare, alla tutela del demanio marittimo, al controllo delle accise, al rispetto del codice della navigazione e alla tutela del patrimonio ittico.

Dei controlli effettuati, il 14% è risultato irregolare. In particolare, nell’ambito dell’attività di pattugliamento in mare, sono state identificate 770 persone ed elevate sanzioni amministrative per oltre € 200.000 per violazioni al codice della navigazione. Nell’azione svolta a tutela e salvaguardia del patrimonio ittico e biologico sono stati effettuati 10 interventi ed accertate altrettante irregolarità, con sanzioni per oltre € 20.000. I finanzieri specializzati del Reparto Operativo Aeronavale sono intervenuti nei confronti di pescatori di frodo, ai quali sono stati sequestrati oltre 20.000 esemplari di ricci di mare pescati illegalmente e immediatamente rigettati in mare.