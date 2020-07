Va a pescare con il moscone: 83enne affoga dopo un malore

GABICCE MARE - Giornata nera per Gabicce. Un uomo di 83 anni è annegato ieri mattina a 300-400 metri dalla costa. Stava pescando, come sempre faceva da anni con ritualità consolidata, dopo essersi allontanato su un moscone. Probabilmente è stato colto da un malore in acqua. Il medico intervenuto sul posto, purtroppo, non ha potuto far altro che constatare la morte per annegamento. A nulla è valsa la richiesta d’aiuto alla Capitaneria di alcuni conoscenti che si trovavano più vicini a riva.

Nel tardo pomeriggio un incidente ha bloccato la viabilità del centro: un uomo del posto, in sella a una bici elettrica, è finito contro il trenino turistico. Si è rialzato da solo e, insieme ai suoi familiari, si è recato poi all’ospedale di Cattolica per alcuni controlli. Lo schianto è avvenuto sulla rotonda, nei pressi della scuola Dolcecolle e dell’ortofrutta. In serata, un nuovo incidente lungo la statale di Case Badioli, di fronte al bivio del Gas Auto: un tamponamento tra scooter, ferite gravemente due persone finite a terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA