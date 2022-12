Gabicce da record, aiuti alle famiglie per 114mila euro per affitti e bollette

GABICCE MARE - Gabicce Mare: aiuti alle famiglie in difficoltà per oltre 114 mila euro. Si sono chiusi da pochi giorni i due bandi del Comune di Gabicce Mare destinati alle famiglie in condizioni di difficoltà economica per il sostegno nel pagamento dell’affitto e delle utenze domestiche.

Le richieste

Quest’anno sono state 76 le famiglie ammesse al contributo per il sostegno nel pagamento dell’affitto per la propria abitazione. Le somme per il contributo sono state messe a disposizione sia dalla Regione che dal Comune, che ha stanziato in questo progetto 14.000 euro, con la consapevolezza che la Regione avrebbe erogato maggiori contributi in forma proporzionale ai comuni che avessero compartecipato con un impegno importante. Infatti la Regione ha premiato il Comune di Gabicce Mare destinando una somma di 77.964,25 euro. Per questo progetto nei primi mesi del prossimo anno verrà quindi erogato come contributo per l’affitto dell’anno 2022 alle famiglie una somma totale 91.964,25 euro. Il contributo per l'affitto sarà riparametrato in base all'Isee del nucleo familiare.

Gli aiuti

Al contributo sull' affitto, si aggiunge quello per il sostegno del pagamento delle utenze (acqua, rifiuti, luce e riscaldamento): 94 nuclei familiari hanno percepito nel mese di dicembre, in seguito a un avviso pubblico fatto a ottobre, 240,00 euro a famiglia. In totale il Comune ha messo a disposizione 22.560 euro, comprensivi di 4.310 euro che sono stati concessi da Marche Multiservizi al Comune per lo sgravio sulla tassa rifiuti o sulla fattura dell’acqua domestica delle famiglie in difficoltà, da assegnare secondo i criteri determinati dall’Amministrazione Comunale. Anche in questo caso, il bando prevedeva inizialmente un contributo massimo per le famiglie di 150 euro, che è stato aumentato a 240,00 dopo che l'amministrazione comunale ha esaminato le tante richieste di sostegno pervenute.

La concretezza

«Abbiamo voluto dare aiuti concreti ai nostri concittadini in difficoltà - spiegano il sindaco Domenico Pascuzzi e l’assessore ai Servizi Sociali Marila Girolomoni - dopo due anni di pandemia e dopo la grave situazione dovuta all’aumento dei costi dell’energia e dell’inflazione, abbiamo destinato risorse importanti a tutti i nuclei familiari con Isee in fascia bassa, per il pagamento dell'affitto e delle utenze. Inoltre, grazie alla generosità di alcune associazioni e aziende del territorio, abbiamo ricevuto buoni spesa e derrate alimentari che hanno permesso ad alcune famiglie più in difficoltà, di trascorrere un sereno Natale».