Fiera di San Nicola a Pesaro, che stangata per chi subaffitta il posto: multa da 5mila euro. Confiscati 50 kg di alimenti

PESARO - Fiera di San Nicola (in chiusura stasera), il 15% dei venditori era abusivo. Questo il dato emerso dai controlli disposti dal Comando di Polizia Locale dell'Unione Pian del Bruscolo.

La stangata per chi subaffitta



Due ambulanti sono stati colti in una condizione di totale abusivismo, occupando posteggi a loro non formalmente concessi. Le concessioni erano intestate ad altri ambulanti che avevano sub affittato il posteggio. La pratica del sub affitto del posteggio è vietata e sanzionata con 500 euro di sanzione amministrativa. Mentre il commerciante abusivo che svolgeva attività, dovrà pagare una sanzione di 5000 euro ed ha subito l'immediato sequestro della merce ai fini della confisca. Sono quindi stati sequestrai 536 capi tessili (tovaglie ed affini) e circa 50Kg di derrate alimentari.