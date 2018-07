Ferma le ragazzine e cala calzoni e mutande: è caccia al maniaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMIGNANO - Una vera e propria caccia al maniaco che viaggia in Punto bianca e che davanti alle ragazzine di Fermignano, dando a vedere di chiedere informazioni stradali, si cala i pantaloni e relative mutande senza nessuna esitazione. Le Forze dell’Ordine non commentano ma almeno quattro ragazzine, avvicinate dal fanatico spogliarellista, sono state ascoltate, per parecchie ore, presso la locale stazione dei carabinieri. Venerdì e sabato scorso, l’uomo, è stato visto almeno un paio di volte, nel tardo pomeriggio. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’uomo sia di carnagione chiara e, con ogni probabilità, sulla cinquantina d’anni. Dalla parlata, per quel po’ che ha affermato si direbbe italiano.