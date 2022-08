Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, matrimonio da sogno a Venezia. ​ Ospiti, vestiti ed emozioni: tutta la cerimonia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono finalmente moglie e marito. Il gran giorno del matrimonio è arrivato, oggi, sabato 27 agosto, Federica Pellegrini si è sposata con Matteo Giunta, suo ex allenatore. La solita Fede: all'ingresso della chiesa, marcata a zona da Enzo Miccio e staff, ha scherzosamente dato degli schiaffetti al padre sul collo quasi a dire: «Ma tu sei emozionato? Guarda che dovrei esserlo io...».

Il matrimonio era alle 16 nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Federica ha chiamato, per organizzare le nozze, il famoso wedding planner Enzo Miccio. C'era un cordolo di sicurezza intorno alla chiesa di San Zaccaria, intorno giornalisti e tanti fan di Federica Pellegrini, tutti in attesa della sposa. Intorno alle 16.15 è arrivato sul sagrato lo sposo, con tanto di cori di supporto. E alle 16.43, finalmente, è arrivata lei, Federica Pellegrini, con un abito semplice, i capelli sciolti, un lungo velo con ricami e un piccolo bouquet, semplice ed emozionatissima.

Matrimonio Pellegrini Giunta a Venezia

E' stato don Antonio Genovese, ex parroco di Spinea, oggi a Montebelluna (Treviso), a sposare Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Il sacerdote conosce la campionessa fin da bambina, l'ha sempre seguita con affetto e ci sarà anche in questo momento così importante.

Siamo entrati nella chiesa di San Zaccaria ancora prima degli sposi. Lo scenario che ci si è aperto davanti è di una chiesa semplice, allestita solo con delle rose bianche, migliaia di boccioli che riempiono l'altare dove gli sposi pronuceranno le promesse e anche la navata centrale. Un allestimento non sfarzoso ma di grande effetto che contrasta il grigio e gli affreschi dalle tinte scure della chiesa.

Ecco la chiesa allestita per il matrimonio di Federica Pellegrini

Gli invitati

E sono 160 in tutto quelli che parteciperanno alle nozze e festa successiva, fra loro nomi illustri, come Giovanni Malagò, numero uno del Coni, e gli sportivi amici della campionessa sono tanti, come Martina Carraro, Valentina Marchei, Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Tra i presenti anche Lodovica Comello, Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi. Presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Grande assente Filippo Magnini, ex fidanzato di Federica e cugino dello sposo (fresco sposo, peraltro, di Giorgia Palmas).

L'abito della sposa e le damigelle

Il vestito è arrivato intorno alle 13 nell'hotel della Pellegrini. Un abito firmato Nicole Cavallo, custodito in una borsa bianca per tenerlo distante da occhi indiscreti... soprattutto quelli dello sposo. Un'altra immagine simpaticissima è apparsa su Instagram, quella dello spuntino pre matrimonio, durante i preparativi di sposa e damigelle.

Niente regali di nozze

Un dettaglio importante, che dà il polso della sensibilità degli sposi: Federica e Matteo hanno chiesto agli invitati di non portare regali, piuttosto di contribuire con donazioni a due Onlus che sono loro particolarmente a cuore. Applausi.

Ultima notte da single con il cagnolino e rose bianche

Federica Pellegrini questa mattina ha postato una simpaticissima foto su Instagram che la ritrae insieme al suo cagnolino, la nuotatrice ha così voluto condividere il risveglio dopo l'ultima notte da single. E in un'altra immagine si vedono delle stupende rose bianche, un regalo di Matteo?

Pre party da Cipriani

Ma per i fortunati che parteciperanno alle nozze non serve aspettare le 16 per godersi la festa, i brindisi sono cominciati questa mattina, con il pre-party da Cipriani a Venezia.

Il giro a San Marco in notturna

Immancabile per gli sposini e i loro amici, un giro in piazza San Marco. Il giro tra le calli e la zona della Basilica è stato fatto in notturna per evitare occhi indiscreti e riuscire a stare più tranquilli senza il via vai di turisti che affollano sempre la zona.

La gran festa nel Resort 5 stelle

Il party dopo le nozze di Federica Pellegrini sarà spettacolare, la location è quella del JW Marriott Venice Resort & Spa, un resort 5 stelle sull'Isola delle Rose.

Gli auguri di Zaia e Brugnaro agli sposini

Non potevano mancare in questa giornata gli auguri social a Federica e Matteo da parte del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e quelli dei sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.