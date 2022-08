Aperitivo in barca, last dance da fidanzati a Venezia per Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Ecco che chi c'era

VENEZIA - Aperitivo in barca, un rapido summit con Enzo Miccio e tanti selfie. Nozze blindate per la Divina. Ma qualche indiscrezione da social non manca. Finora si sa che Federica Pellegrini e il suo Matteo Giunta sono arrivati a Venezia e hanno già incontrato Enzo Miccio, il loro wedding planner che ha immortalato l'incontro con un selfie postato sulla propria pagina Instagram. «Sono arrivati, belli, sorridenti e innamorati e vi devo confessare che sono un po' emozionato perché è davvero bello stare con loro - ha scritto Miccio - Direi che ci siamo quasi, loro sono pronti». E dalla regia del matrimonio, Miccio sembra davvero molto emozionato. «Tutto prende forma e io mi emoziono, sono proprio fortunato a fare questo lavoro. C'è stato un momento in cui non abbiamo dormito per 48 ore. Ma sono davvero felice», afferma in alcune stories.

Tanti ex colleghi nel nuoto (tranne uno)

Tanti i nuotatori che sono arrivati a Venezia per il suo matrimonio. L'atleta campionessa di rana, Martina Carraro. Valentina Marchei olimpionica del pattinaggio e ambasciatrice delle Olimpiadi di Milano Cortina. L'atleta Laura Letrari. Femke Heemskerk, nuotatrice olimpionica e coach. Roberta Ioppi, coach di nuoto, ex campionessa e mental coach. Alice Mizzau, atleta olimpica di nuoto e campionessa del mondo nel 2015. Le atlete Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Ma tantissimi altri ospiti sono attesi nelle prossime ore. L'ultima serata da fidanzati di Pellegrini e Giunta è iniziata con un aperitivo in barca sulle acque della Laguna di Venezia. Il prete che celebrerà le nozze è don Antonio Genovese, ex parroco di Mestre e della stessa famiglia Pellegrini.