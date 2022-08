Federica Pellegrini, oggi il matrimonio con Matteo Giunta: folla di curiosi davanti la chiesa. Tutti i segreti in diretta delle nozze

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano oggi a Venezia. Lo sposo è appena arrivato nella chiesa di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco, molto emozionato ha salutato l'immensa folla di curiosi si è ordinamente riversata per le strade in attesa di vedere la sposa.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano oggi a Venezia. Lo sposo è appena arrivato nella chiesa di San Zaccaria, a qualche centinaio di metri dalla basilica di San Marco, molto emozionato ha salutato l'immensa folla di curiosi si è ordinamente riversata per le strade in attesa di vedere la sposa. Su Leggo.it tutte le curiosità e i segreti in diretta sul matrimonio dell'anno.

Matteo Giunta emozionato aspetta Federica Pellegrini

Tutti i particolari della cerimonia sono curati dal wedding planner Enzo Miccio. Una folla di decine di curiosi si è radunata già da un'ora nella piazza della chiesa in attesa di vedere gli sposi che arriveranno a piedi dopo essere scesi dal motoscafo al molo di San Zaccaria. Sono circa dieci i bodyguard ingaggiati per tenere sotto controllo la situazione di quelle che vorrebbero essere le nozze blindatissime dell'anno. Testimoni di nozze i fratelli degli sposi, Alessandro per lei e Tommaso per lui.

Nozze Pellegrini - Giunta: le curiosità

Federica indosserà un abito bianco firmato da Nicole Cavallo, evento immortalato sui social dell'ex nuotatrice, mentre per le fedi gli sposi si sono affidati alla gioielleria Damiani. Le parti cantate della celebrazione religiosa sono state affidate a Virginia Castagnetti, la figlia di Alberto, il Ct della Nazionale di nuoto scomparso nel 2009, che sostenne il talento e i primi grandi successi di Federica. L'addobbo floreale della chiesa è stato allestito con delle rose bianche lungo la navata e sull'altare.

Nozze Pellegrini - Giunta: gli inviati vip

Tantissimi sportivi, ma anche vip e imprenditori al matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Saranno circa 160 gli invitati presenti, tra loro tantissimi campioni del nuoto e non amici della coppia come: Laura Letrari, Femke Heemskerk, Roberta Ioppi, Martina Carraro, Valentina Marchei, Alice Mizzau, Sara Franceschi e Chiara Masini Luccetti. Ci sarà anche Lodovica Comello amica di "Italia's Got Talent", Andrea Pulese, Alessandro Pellegrini, Valentina Marchi,il presidente del Coni, Giovanni Malagò e l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo