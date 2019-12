Travolta mentre attraversa sulle strisce finisce all'ospedale, conducente sotto choc

FANO - Stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto l’ha centrata in pieno. È finita all’ospedale, per sospette fratture multiple, una donna di 78 anni. L’incidente è accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16.30, nel momento in cui calano le prime ombre e le luci del tramontano abbagliano la vista. La donna stava attraversando viale Cesare Battisti regolarmente sulle strisce pedonali quando una vettura, Citroen, l’ha investita.

L’auto transitava lungo la strada in direzione mare monti e l’uomo al volante non ha visto la signora finendo per investirla. Si tratta di un fanese di 69 anni che si è fermato per prestare soccorso alla donna. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima dell’incidente all’ospedale San Salvatore di Pesaro dove è stata successivamente ricoverata. Il conducente della Citroen, uscito illeso dall’impatto, era però sotto choc.

Per i rilievi e per stabilire la dinamica esatta dell’incidente è intervenuta in viale Battisti una pattuglia della polizia municipale che si è occupata anche di smaltire il traffico reso meno fluido dall’impedimento dei rilievi stessi e del mezzo rimasto in strada. L’auto è stata sequestrata.

