Jesi: travolta in bicicletta da un’auto. Una donna all’ospedale

JESI - Stava pedalando in sella alla sua bicicletta lungo viale Gallodoro, forse diretta al vicino supermercato per fare la spesa, quando è stata urtata da una macchina ed è caduta sull’asfalto. E’ successo ieri mattina verso le 10,30 nei pressi della rotatoria all’intersezione con via Del Prato, vicino alla sede dell’Inps. A restare ferita è una donna jesina di 52 anni. La poveretta è caduta sull’asfalto, dopo aver perso l’equilibrio in seguito all’urto con la vettura, riportando contusioni ed escoriazioni, ma per fortuna è rimasta sempre cosciente. L’automobilista – uno jesino di 66 anni – alla guida della sua Alfa Mito, si è fermato a prestare soccorso e ha allertato il 118.

Immediatamente soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi, la donna è stata trasferita con un codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sembrano essere gravi, fortunatamente. L’incidente è avvenuto sotto una pioggia battente e mentre sia la Mito che la bici stavano impegnando la rotatoria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per effettuare i rilievi di legge. Si sono registrati rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

