FANO Ieri è arrivato il giorno tanto atteso: si sono aperte le porte del nuovo impianto natatorio “Nuotiamo”, ponendo fine all’attesa ultradecennale.

La gioia

È stata una bella festa quella organizzata dalla unione delle due società che si sono proposte alla gestione: la Pool 4.0 di Ravenna un’azienda leader nella gestione a 360 gradi di piscine e impianti sportivi che opera a livello nazionale e la fanese Fanum Fortunae Nuoto la storica associazione guidata da Giorgio Ricci che ha curato il nuoto nella nostra città gestendo per tanti anni non senza sacrifici la “Dini Salvalai”.

ùTra i primi che si sono tuffati nella vasca centrale il sindaco Massimo Seri che ha voluto provare l’ebrezza di “scivolare” sulla superficie dell’acqua, accompagnato nella performance dal dirigente del Comune Pietro Celani. «Le condizioni ambientali sono perfette – ha dichiarato – la temperatura dell’acqua ideale!». Ieri si sono dovute bloccare le iscrizioni per non provocare un superaffollamento, dato che si trattava semplicemente di un open day, ma da domani ci sarà spazio per tutti.

Ovviamente tutte le corsie erano affollate, l’energia e l’euforia a mille! Del resto l’impianto con la sua esplosione di luce, le sue linee architettoniche e la sua efficienza tecnica, costituisce una meraviglia solo al guardarlo. Già tra una settimana la piscina “Nuotiamo” ospiterà una prima gara a livello nazionale dei Master con la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da diverse regioni italiane. E’ il battesimo agonistico dell’impianto che, essendo nuovo con una fama che si è subito sparsa nell’ambiente del nuoto, costituisce un campo di gara appetibile. La stessa Fanum Fortunae possiede una squadra di 60 master con la quale ha guadagnato il terzo posto nel campionato regionale.

Ma tra 3 settimane ci sarà un evento ancora più importante: il campionato nazionale assoluto delle categorie giovanili che Fano, grazie appunto alla disponibilità di questa nuova piscina, riesce ad ospitare per la prima volta. Si tratta della gara in cui tutti gli atleti delle Marche cercheranno di superare i loro migliori tempi contando anche sull’efficienza dell’impianto. Il lato agonistico è importante, ma è importante anche l’opportunità che la nuova struttura offre a tutti, dai bambini più piccoli agli anziani più attempati, di fare del nuoto per divertimento e per efficienza fisica in massima sicurezza. Ieri mattina affollatissima appariva anche la piscina di medie dimensioni dove si sono svolte 2 lezioni di acquagym, mentre nel pomeriggio protagonisti sono stati i bambini in tenera età che hanno gremito 2 open day di neonatale.

Il prossimo step

Prossima è anche l’apertura della zona dedicata ai disabili che nella nuova piscina realizzata dalla Fondazione Carifano troveranno tutti i servizi richiesti. A questo proposito i gestori hanno già incontrato le associazioni interessate e attuato una proficua collaborazione, grazie anche alla aumentata capacità di accoglienza.