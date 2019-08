Rapina armato di bastone alla fermata del bus: anziano si ribella e lo fa arrestare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORIANO - È andata male al rapinatore in trasferta dalle marche alla Romagna che non solo ha fallito il colpo ma è anche finito in cella. I fatti risalgono a sabato pomeriggio quando un giovane, armato di bastone, si è avvicinato a un anziano signore che attendeva l’autobus alla fermata di Cerasolo Ausa di Coriano.Nel mirino del rapinatore un uomo di 77 anni che il bandito ha minacciato brandendo il bastone chiedendogli di consegnare il portafoglio. Convinto di avere partita facile, sia per il bastone che per il favore dell’età, ha forse abbassato la guardia così che la pronta reazione del 77enne lo ha spiazzato ed è stato costretto a darsela a gambe rinunciando a portare a termine la rapina. Da parte sua il signore non solo ha protetto il suo portafoglio ma ha immediatamente allertato il 112. Una prontezza che ha permesso ai militari di Coriano di raggiungere rapidamente il luogo della fallita rapina e nel giro di pochi minuti di raggiungere il giovane in fuga. È così finito in manette un 19enne residente a Fano che da sabato è rinchiuso nella casa circondariale di Rimini in attesa della convalida dell’arresto.