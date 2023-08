FANO - Don Vincenzo Solazzi, parroco della Santa Famiglia, la parrocchia dio Fano due, è stato coinvolto in un incidente stradale che si è verificato ieri mattina, poco prima delle 8, in via Roma nei pressi dell’intersezione con via Togliatti.

Don Vincenzo, 76 anni, era alla guida di un’autovettura Citroen C3 che procedeva in direzione monte mare, con la quale era andato a fare la spesa; di ritorno, giunto poco prima dell’altezza di via Togliatti aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra, nell’intento di fare inversione di marcia per raggiungere attraverso via Mariani la parrocchia di Fano Due.

La manovra di inversione

In fase di manovra, la Citroen C3 è entrata in collisione con uno scooterone Yamaha condotto da un fanese di 47 anni che stava allo stesso tempo percorrendo via Roma nella stessa direzione monte-mare.

Tra i due veicoli avveniva uno scontro frontale laterale sinistro in seguito al quale il conducente delle due ruote finiva a terra, mentre il motociclo ribaltato, scivolando, terminava la corsa contro una Suzuki Ignis parcheggiata a lato della strada. Ad avere la peggio è stato lo scooterista che nella caduta ha avvertito un forte dolore ad una gamba. Soccorso dalle persone che hanno assistito all’incidente è stato portato sul ciglio della strada in attesa che arrivasse l’autoambulanza del 118.

Era alla guida dell'auto



Don Vincenzo, che era alla guida dell’autovettura, nell’urto ha riportato una ferita alla fronte, considerata dallo stesso superficiale, quindi non ha reputato necessario farsi visitare al pronto soccorso. Il suo pensiero era tutto rivolto allo scooterista e agli effetti che aveva provocato su di lui l’incidente. Giunti gli operatori del 118, hanno preso in cura l’infortunato, immobilizzandogli la gamba destra, oggetto presumibilmente di una frattura e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fano. Sul posto per compiere i rilievi di rito, è giunta anche una pattuglia della Polizia Locale che allo stesso tempo si è occupata di regolare la viabilità, dato che in quel momento, essendo le 8 di mattina, il traffico era piuttosto intenso. La Citroen C3, infatti,, si era bloccata al centro della carreggiata della corsia monte mare e le auto dovevano praticare uno slalom per superarla.