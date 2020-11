Ruba cosmetici insieme alla figlia, ma lei è troppo giovane per essere imputata: doppia denuncia alla mamma

FANO - Ruba cosmetici in farmacia insieme alla figlia, ma lei è troppo giovane per essere imputata: doppia denuncia alla mamma.

Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato di Fano a seguito di un furto con destrezza avvenuto all’interno di una farmacia del centro, in orario di apertura, ove venivano asportati cosmetici per un valore di circa 600 euro, hanno portato ad individuarne l’autrice, ed a recuperare la refurtiva. La donna è stata denunciata per furto, aggravato dall’aver indotto alla consumazione del reato la figlia minore di anni 14 e pertanto, non imputabile.

