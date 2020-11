Coronavirus, 733 nuovi positivi nelle Marche, ma è boom di tamponi/ Il contagio nelle regioni

ANCONA - Epidemia di coronavirus, sono 733 i nuovi positivi segnalati oggi, giovedì 12 novembre, nelle Marche. Si tratta del numero più alto mai verificatosi nella nostra regione, ma anche i tamponi analizzati sotto stati parecchi: 2.547. Tanto che la percentuale di positività delle "prime diagnosi" si è leggermente abbassata rispetto ai giorni scorsi: sono infetti il 28,7% dei tamponi analizzati

NELL'ANONETANO 260 CONTAGIATI

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4186 tamponi: 2547 nel percorso nuove diagnosi e 1639 nel percorso guariti.

I positivi sono 733 nel percorso nuove diagnosi (201 in provincia di Macerata, 260 in provincia di Ancona, 51 in provincia di Pesaro-Urbino, 114 in provincia di Fermo, 100 in provincia di Ascoli Piceno e 7 da fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (102 casi rilevati), contatti in setting domestico (178 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (211 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (21 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (33 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (10 casi rilevati), contatti in setting scolastico/formativo (13 casi rilevati), screening percorso sanitario (9 casi rilevati) e 2 rientri da altra regione. Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Con ritardo oltre le 96 ore sono stati refertati 297 tamponi: di questi, 100 risultano positivi.

