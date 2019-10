Fano, l'allarme corre su Facebook: «Un anziano col gilet giallo lancia polpette avvelenate»

FANO – Un anziano signore, notato mentre girava in motorino a Cuccurano, è il nuovo pericolo pubblico numero uno per chi ama i cani. L’allarme è risuonato nel gruppo di Facebook "La Fano che ci piace o non ci piace" : l’hanno visto prendere manciate di polpette dalle tasche e lanciarle per strada. Bocconcini avvelenati, avrebbero stabilito analisi successive. Un putiferio. Nell’arco di 21 ore quasi 200 condivisioni e circa 150 commenti abrasivi, per usare un tiepido giro di parole.

Secondo la descrizione l’anziano signore indossava un giacchino da pesca, chi dovesse coglierlo sul fatto è pregato di annotarsi la targa e comunicarla a chi di dovere. Qualcuno ha scritto di avere segnalato l’episodio alle forze dell’ordine, non risultava però ai carabinieri e alla polizia locale, che ha comunque notato il post e avviato degli accertamenti ricorrendo alla pattuglia incaricata di accertare eventuali maltrattamenti ai danni degli animali. Nessuna indicazione è stata ricevuta dal servizio veterinario dell’Asur, che esclude di essere stato interpellato per effettuare analisi su potenziali bocconcini avvelenati o sopralluoghi per rimuovere pezzi di cibo all’apparenza sospetti.

