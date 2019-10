Pesaro, cani morti avvelenati: trovati altri bocconi sospetti nel parco

PESARO - Cani morti avvelenati: trovati altri bocconi sospetti. Una polpetta sospetta è stata individuata e raccolta ieri mattina da alcune signore che stavano facendo fare una passeggiata ai propri cagnolini nei giardini di Baia Flaminia non lontano dai campi da tennis. Le signore hanno notato che il pezzo di carne era avvolto in una sottile retina e temendo che potesse essere un boccone avvelenato l’hanno raccolto e portato per accertamenti al comando della polizia locale affinchè venisse fatto analizzare dalle autorità competenti.

Nei giorni scorsi si sono avute diverse segnalazioni di bocconi avvelenati tra Soria e la zona di Campo di Marte - con due cani morti - tanto che è l’unità cinofila dei carabinieri forestali è intervenuta per bonificare l’area nel parco pubblico di via Gattoni e nel parco naturale regionale del San Bartolo.

