Cani e gatti uccisi con i bocconi avvelenati il "killer" è un 68enne

di Chiara Rai

Animali nel mirino di persone crudeli e spietate ai Castelli. A, nella zona di Frattocchie, un uomo di 68anni è stato denunciato per avvelenamento, maltrattamento e tentata uccisione di cani, dopo che sono stati rinvenuti alcuni bocconi sospetti nel suo terreno da una pattuglia dei carabinieri forestali diI vicini avevano più volte denunciato che nel cortile condominiale l’uomo era solito mettere bocconi avvelenati in alcune ciotole. I militari erano stati allertati da uno dei residenti, perché il giorno prima aveva dovuto portare i suoi due cani dal veterinario con sintomi di avvelenamento, dopo che avevano mangiato le polpette nelle ciotole del cortile vicino al terreno del contadino. Sono stati curati in tempo e si sono salvati.A Lanuvio invece, sono stati avvelenati in sole due settimane tre gatti delle colonie feline del centro storico. Si sospetta l’uso di stricnina. Dura la condanna dell’amministrazione: «Un gesto vile – dice il vicesindaco Andrea Volpi - ci auguriamo che presto venga identificato il colpevole». Intanto sono state messe a disposizione di polizia locale e carabinieri le immagini di videsorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso il responsabile che rischia l’arresto per uccisione di animali aggravata dalla crudeltà.