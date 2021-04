"Liberi tutti" a Pasqua e Pasquetta: più di cento multe Covid e tre locali chiusi

PESARO - Complice anche le giornate assolate e gradevoli, molti cittadini della provincia di Pesaro hanno vissuto come un "liberi tutti" i giorni del Ponte Pasquale prima del ritorno delle Marche in zona arancione, avvenuto solo oggi. Scordandosi, forse, della zona rossa nazionale stabilita dal Dpcm. In tre giorni di controlli sono state multate 103 persone e chiusi 3 locali.

Acquaroli ai marchigiani: «Oggi siamo in zona arancione ma il virus c'è. Serve attenzione da ognuno di voi»

"Nelle giornate - informa infatti la Prefettura - di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile sono state controllate rispettivamente 607, 566 e 920 persone per un totale di 2.093 individui. Le violazioni amministrative contestate sono state 35 nella giornata di sabato, 25 nella giornata di domenica e 43 in quella di lunedì. Nelle tre giornate sono state inoltre controllate 593 attività commerciali (239 nella giornata di sabato, 166 nella giornata di domenica e 188 in quella di lunedì) con la contestazione di 3 illeciti e la conseguente chiusura degli esercizi".

