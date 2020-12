I ribelli del Covid: una denuncia per aver violato l'isolamento, cinque multe per mascherine e assembramenti

PESARO - Controlli per le misure di contenimento del coronavirus: a Pesaro cinque persone multate nel weekend e sono in arrivo nelle case gli avvisi di pagamento per chi ha già pagato le sanzioni Covid in forma ridotta. Denunciata una persona per aver violato l'isolamento.

É continuata anche in questo ultimo fine settimana l’attività di controllo sull’osservanza delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel territorio di questa provincia.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 dicembre, sono state controllate rispettivamente 376 e 407 persone.

Le violazioni amministrative contestate sono state 2 il sabato e 3 la domenica.

E’ stata invece denunciata una persona alla competente Autorità Giudiziaria per avere violato le disposizioni in materia di isolamento obbligatorio. Nelle due giornate sono state inoltre controllate 243 attività commerciali (150 nella giornata di sabato, 93 in quella di domenica) senza contestazione di illeciti.

Sono stati avviati, intanto, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle misure di contenimento del contagio nei confronti dei trasgressori che non si sono avvalsi della facoltà di pagare la sanzione in misura ridotta.

