Fuga dalla città, ma sul monte Catria c'è rischio assembramento: la cabinovia si ferma già all'ora di pranzo

FRONTONE - Se a una cornice da favola come il Catria aggiungi la neve e il sole, lo spettacolo è assicurato e il week-end diventa magico. Sold-out e divertimento sabato e ieri nel comprensorio montano.

La cabinovia, che fa parte del trasporto pubblico locale della regione, grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale di Frontone nei giorni scorsi, ha avuto il via libera per la riapertura e ha permesso a tanti amanti della neve di conquistare le due vette del massiccio più alto della nostra provincia.

I divieti imposti dal Dpcm

Purtroppo sono invece rimaste chiuse le piste da sci e le seggiovie, come da Dpcm, ma non il rifugio Cotaline che ha riaperto i battenti. Così i dipendenti delle due società hanno potuto riprendere a lavorare. Moltissimi appassionati ieri, tanto che alle ore 10.45 la biglietteria ha dovuto chiudere avendo già imbarcato 400 persone in cabinovia. Per le normative anti-Covid nella cabina può salire una persona; in più solo se familiari. In tantissimi hanno dovuto fare retromarcia dal parcheggio. «Sarebbe stato un week-end da 1500 presenze ma prima di tutto la salute - spiegano i gestori, che hanno predisposto un contingentamento sia per la funivia che per il rifugio -. I turisti sono stati molto rispettosi delle normative e non ci sono stati problemi. Dispiace per chi non è potuto salire ma in molti hanno comunque potuto assaporare l’ottima cucina frontonese e dei comuni limitrofi riempendo le strutture.

«Sarebbero venuti in 1.500»

Testimonianza che il Catria è una grande risorsa per tutte le attività dei comuni di Frontone, Cagli, Cantiano e Serra Sant’Abbondio». Molti sportivi hanno conquistato la croce del Catria, partendo a piedi anche da valle, altri hanno degustato le specialità del rifugio e chi ha preferito rilassarsi godendo dell’aria frizzante e dello splendido paesaggio. È prevista la riapertura il prossimo weekend. Per rimanere aggiornati: pagina Facebook Funivie Monte Catria.

