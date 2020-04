Pesaro, i furbetti del Coronavirus non resistono al ponte di Pasqua: 232 multati in tre giorni

PESARO - Furbetti del Coronavirus: sono ben 232 le persone pizzicate in giro e multate nella provincia di Pesaro durante i tre giorni del ponte di Pasqua.

"Sono state 4.098 - sende infatti noto la Prefettura - complessivamente le persone controllate nella giornata di sabato, domenica e lunedì ai fini della verifica dell’osservanza delle misure di contenimento adottate dal Governo e dalla Regione per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia da Covid-19. Più nel dettaglio 1619 sono stati i controlli effettuati nella giornata di sabato con 50 persone sanzionate, 1221 nella giornata di Pasqua con 102 sanzioni e due denunce per altri reati e 1258 nella giornata di “Pasquetta” con 80 violazioni accertate e una persona denunciata per altri reati. Nei tre giorni sono state inoltre controllate 970 attività commerciali (472 nella giornata di sabato, 251 in quella di Pasqua con una attività sanzionata e 247 in quella di “lunedì dell’Angelo”)".

