Giocano a tennis nella strada deserta per il Covid: video virale, scoppia la polemica

SERRAPETRONA - Due uomini giocano a tennis sulla strada deserta. È successo nella frazione di Caccamo, nel comune di Serrapetrona. Qualcuno dai balconi ha ripreso la scena, che ha subito fatto il giro dei social.

La voglia di concedersi una partita è stata tanta e i due giocatori non hanno resistito, nonostante le norme del codice della strada e quelle a tutela della salute pubblica durnate l'allarme coronavirus che permettono di uscire di casa soltanto per motivi di necessità. La strada era deserta, e questo ha permesso ai protagonisti della vicenda di giocare senza alcun contrattempo legato al passaggio di auto. Il video è diventato virale e non sono mancate le polemiche.

