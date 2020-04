Diciannove anziani positivi alla casa di riposo: arriva il team di Medici senza Frontiere

MONDOLFO - E’ stata accolta dall’Asur e dalla Regione la richiesta dell’amministrazione comunale di Mondolfo di ricevere il supporto di Medici Senza Frontiere al centro residenziale per anziani “Nella Carradorini” di Mondolfo, dove sono saliti a 19 i casi di anziani risultati positivi al coronavirus.

Ieri il team di Msf si è recato nella struttura, in concessione alla cooperativa Cooss Marche: «Ci tengo a ringraziarli a nome di tutta la comunità. La loro esperienza in missioni umanitarie nella gestione di epidemie complesse – sottolinea il sindaco Nicola Barbieri - è un supporto importante per il personale della cooperativa. Inoltre, assieme a tutti i Comuni dell’Ambito sociale 6, abbiamo chiesto ad Asur Area vasta 1 di attivare con urgenza un’assistenza medica continuativa h24 a beneficio delle strutture residenziali per vedere riconosciuta appieno la tutela del diritto alla salute dei nostri anziani». .

