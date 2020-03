CIVITANOVA - Perchè a Civitanova? Perchè non in una struttura esistente? Perchè servono 100 posti letto? Il governatore delle Marche Luca Ceriscioli spiega il "Progetto 100" e risponde a queste ed altre domande dei cittadini marchigiani sulla nuova struttura per malati di Coronavirus che nascerà alla Fiera di Civitanova.

