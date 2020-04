Nonna Olga uccisa dal Coronavirus pochi giorni prima del suo centesimo compleanno

MONTEFELCINO - Per i 100 anni di nonna Olga era già organizzata un festa grande con tutti i familiari pronti a tributarle l’omaggio dovuto anche se adeguato ai tempi del Coronavirus. Non c’è stato il tempo. Purtroppo proprio il Covid si è portato via nonna Olga alla vigilia dell’importante traguardo: si è spenta alle 7.30 di ieri gettando nello sconforto tutti coloro che le volevano bene.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, nuovi casi in crescita a Pesaro, contagi quasi a zero altrove. Calano le persone in isolamento

Coronavirus, altri 4 morti in un giorno nelle Marche, più altri due accertati: il totale sfiora quota 900

Avrebbe tagliato il secolo domani, essendo nata il 30 aprile del 1920 ad Ostra per poi vivere a Sterpeti di Montefelcino. Nonna Olga non c’è più ma l’omaggio, commosso e ancora più profondo è rimasto intatto, con una bella e coinvolgente frase che oggi i nipoti e i familiari rivolgono alla loro amata nonna



Ecco il loro saluto a chi li ha sempre voluto bene: «Cara nonna non ti perderemo mai visto che ti abbiamo nel nostro cuore. Ora abbiamo perso i tuoi sorrisi, la tua voce, la tua forza, ma quello che abbiamo imparato da te ciò che ci hai lasciato non lo perderai mai. Sinceramente non sappiamo dove vanno i nonni quando volano via ma quello che è certo è che tu nonna resti nel nostro cuore. Ci manchi già tanto». Nonna Olga dagli inizi degli anni ’60 è vissuta a Sterpeti di Montefelcino, dapprima nella casa cantoniera posta tra Sterpeti e Ponte degli Alberi (in quanto moglie di Carlo Falasconi l’allora cantoniere) e poi dagli anni ’70 nel paesino di Sterpeti dove ha passato il suo tempo curando pollaio, orto e soprattutto il suo giardino. Quest’ultime due attività l’hanno impegnata fino all’età di 90 anni, quando ha deciso di smettere perché vangare e zappare la stancavano troppo.

Ultimo aggiornamento: 29 Aprile, 05:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA