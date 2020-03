Coronavirus, lavoratore positivo e 16 malati in 7 giorni: allarme all'Aset

FANO - Incertezza, timori e disagio serpeggiano tra i dipendenti di Aset di Fano - la multiservizi fanese interamente partecipata dai Comuni del territorio - per l’emergenza Coronavirus. Un lavoratore del settore igiene urbana (addetto alla raccolta e spazzamento e conducente) è risultato positivo al virus e si è ammalato gravemente tanto da essere ricoverato. Nessuno dei suoi colleghi è stato dichiarato in quarantena con isolamento domiciliare fiduciario ma la settimana successiva 16 dipendenti del settore su circa 80 - uno su cinque - si sono ammalati assentandosi dal lavoro e altri 4 nella settimana seguente.

Due conducenti sono stati posti in isolamento domiciliare perché avevano avuto contatti stretti con altrettanti soggetti positivi: la figlia per uno e la presidente della Carnevalesca, Maria Flora Giammarioli, per l’altro, che è membro del direttivo dell’ente. Ma a suscitare allarme ora è la voce che corre su un secondo caso sospetto di infezione da Coronavirus che riguarda un altro addetto del medesimo settore, il quale sta male e manifesterebbe i sintomi tipici dell’epidemia.

Ad aggravare la preoccupazione del personale c’è l’insufficiente dotazione dei presidi di sicurezza, in particolare per la carenza di mascherine (quelle professionali Ffp2) che sono obbligatorie per i conducenti che accedono alla discarica al fine di garantire la protezione dai miasmi generati dalla decomposizione dei rifiuti.



