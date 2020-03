Provincia di Pesaro Urbino: ecco i positivi comune per comune

Coronavirus, è la provincia più martoriata della nostra regione, quella con il maggior numero di decessi e di contagi. Ma vediamo comune per comune la situazione con i positivi e tra parentesio la percentuale su mille abitanti.

Acqualagna 3 (0,686)

Apecchio 1 (0,555)

Belforte all'Isauro 1 (1,35)

Cagli 6 (0,714)

Cantiano 0 (0)

Carpegna 1 (0,6)

Cartoceto 14 (1,766)

Colli al Metauro 11 (0,891)

Fano 170 (2,793)

Fermignano 14 (1,656)

Fossombrone 10 (1,064)

Fratte Rosa 0 (0)

Frontone 0 (0)

Gabicce Mare 13 (2,289)

Gradara 9 (1,847)

Isola del Piano 1 (1,779)

Lunano 3 (2,009)

Macerata Feltria 7 (3,511)

Mercatello sul Metauro 1 (0,75)

Mercatino Conca 1 (0,97)

Mombaroccio 7 (3,37)

Mondavio 4 (1,048)

Mondolfo 26 (1,811)

Monte Cerignone 2 (3,063)

Monte Grimano Terme 4 (3,581)

Monte Porzio 0 (0 PU

Montecalvo in Foglia 11 (3,983)

Monteciccardo 4 (2,439)

Montecopiolo 1 (0,917)

Montefelcino 1 (0,382)

Montelabbate 23 (3,29)

Peglio 0 (0)

Pergola 4 (0,65)

Pesaro 453 (4,77)

Petriano 4 (1,428)

Piandimeleto 3 (1,408)

Pietrarubbia 2 (3,091)

Piobbico 1 (0,522)

San Costanzo 5 (1,061)

San Lorenzo in Campo 1 (0,301)

Sant'Angelo in Vado 6 (1,48)

Sant'Ippolito 2 (1,327)

Sassocorvaro Auditore 10 (2,024)

Sassofeltrio 0 (0)

Serra Sant'Abbondio 1 (1,038)

Tavoleto 0 (0)

Tavullia 19 (2,391)

Terre Roveresche 9 (1,718)

Urbania 3 (0,429)

Urbino 30 (2,089)

Vallefoglia 59 (3,899)

