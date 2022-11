Pesaro, cercasi comparse per la scena finale del film "Ancora volano le farfalle" al Parco della Pace: ecco come partecipare

PESARO Per la scena finale di "Ancora volano le farfalle", film del regista Joseph Nenci, si cercando comparse a Pesaro. La convocazione per le comparse è per domani (domenica 19 novembre) dalle 13.30 alle 18.00 circa alla piscina Sport Village del Parco della Pace. Per candidarsi è necessario inviare una mail a casting@trasmetto.it oppure contattare direttamente l’assistente di produzione Sara Sabatini (cell. 347.388.8716).

Pesaro e Rimini set a cielo aperto

Il lungometraggio è in corso di realizzazione con riprese tra Rimini e Pesaro, con alcune parti della città divenuta set a cielo aperto. “Ancora volano le farfalle” è liberamente tratto dalla storia di Giorgia Righi, 24enne di Gallo di Petriano affetta da Atassia di Friedrich, rara malattia di natura ereditaria dovuta alla degenerazione del midollo spinale e del cervelletto. La voglia di vivere e il sorriso di Giorgia Righi hanno ispirato il film: Giorgia non si è mai lasciata abbattere, vivendo con forza e ottimismo e cercando di realizzare sogni in apparenza impossibili. Tra questi ottenere il brevetto di istruttrice di nuoto, scrivere un libro autobiografico dal titolo Vivere Volando e di continuare a pensare il suo futuro godendosi il presente, ma, soprattutto, diffondendo un messaggio fondamentale: affrontare la vita al meglio delle proprie capacità e con il massimo ottimismo.

Il cast

Le riprese sono iniziate a fine ottobre. Il regista del progetto firmato Trasmetto.it (ramo di A&P Group) è Joseph Nenci, mentre il ruolo di art director è stato affidato all’occhio esperto di Gino Sgreva, cha ha esordito negli anni ’90 nella pubblicità e nei video clip, per poi passare ai film per il cinema e la televisione. Tra gli interpreti il pesarese Massimo Fradelloni, Beatrice Mariani (nel ruolo di Giorgia) e Giovanni Cacioppo. La sceneggiatura è stata scritta da Antonella Marsili su un soggetto originale di Stefano Perilli.