È inequivocabilmente il suo momento. Ispirandosi al modello americano, che vede i nomi oltreoceano diventare personalità complete soltanto se riescono a cimentarsi in più discipline artistiche, Giorgia Fiori continua abilmente ad alternare cinema, musica e conduzione. Reduce dal set del film “New Life” è già di nuovo sul set, allestito in questi giorni in occasione delle riprese del nuovo lavoro di Joseph Nenci, dal titolo “Ancora volano le farfalle”.

Le produzioni



Già da qualche anno, la bella ascolana è molto presente tra le produzioni cinematografiche: tanti cortometraggi all’attivo e, lo scorso anno, un ruolo importante nella pellicola “Lupo Bianco” di Tony Gangitano, approdata presso la 78esima edizione del Festival del cinema di Venezia, già da qualche mese presente su Prime Time. Ma l’estate appena trascorsa ha portato a Giorgia Fiori grandi soddisfazioni anche nell’ambito della presentazione di eventi. Come è accaduto per il “Fara Film Festival”, kermesse svoltasi a Fara Sabina, in cui è stata sul palco con personaggi del calibro di Riccardo Scamarcio e Giancarlo Giannini. «E poi c’è stato il “Summer Festival” nella mia città, in piazza del Popolo, una grande emozione» spiega l’artista trentenne, riferendosi alle serate ascolane in cui sul palco del salotto cittadino sono intervenuti nomi del pop come Brunori Sas e Ariete.



Il set



E la regione Marche continua ad ospitarla nella realizzazione di “Ancora volano le farfalle”, il cui set andrà avanti oggi a Pesaro e successivamente a Rimini, sino a metà novembre. «E’ una storia vera: io interpreto Marta, sorella di Giorgia, personaggio ispirato alla storia di Giorgia Righi, vicenda tratta dal libro autobiografico “Vivere Volando”» spiega del lavoro che la sta attualmente coinvolgendo. Il film è dedicato a Giorgia Righi, ragazza affetta da Atassia di Friedreich, una malattia progressiva del sistema nervoso. « Come attrice però mi vedrete anche nella serie “La fragilità delle membra” di Giovanni Antonio Citeroni, la cui anteprima avrà luogo il prossimo 30 novembre al Multiplex 2000 di Macerata» racconta Giorgia Fiori a proposito dell’esperienza vissuta a beneficio del prodotto riservato al piccolo schermo, in cui ricoprirà il ruolo di Elena, uno dei personaggi protagonisti principali. Giorgia Fiori, dopo avere aver ricevuto da poco il premio “Cinema è donna” durante l’ultima edizione del festival cinematografico “CineOff”, in queste ore ha presentato la sua candidatura per partecipare all’Eurovision Song Contest 2023 in veste di cantante con il brano “Deliver you”, terzo inedito per lei nel mondo delle sette note. Una carriera vissuta con il nome di Gladiah, che l’ha già vista interprete dei brani “Apatia” del 2021 e “Ego-Insa” del 2022. «Questo pseudonimo proviene dal mio film preferito, “Il Gladiatore”, che mi ha proprio cambiato la vita: che emozione vederlo durante l’ultima edizione del Festival del cinema di Roma!» conclude l’artista, classe1992, ricordando l’incontro con l’attore neozelandese premio Oscar avvenuto poche settimane fa.