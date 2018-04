Era tutto casa e cocaina: â€‹arrestato dai carabinieri lo spacciatore della riviera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATTOLICA - Era tutto casa e coca. E secondo gli inquirenti aveva in mano lo spaccio di cocaina della riviera cattolichina. Per questo, dopo un blitz dei carabinieri, alla fine di meticolose indagini, è stato incastrato per poi finire in manette. I carabinieri della Stazione di Cattolica hanno arrestato un albanese di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovandolo, in casa, con 80 grammi di cocaina, già pronti per lo spaccio, e oltre 7mila euro in contanti.L’uomo, al termine di una serie di indagini, grazie all’acume investigativo dei militari, era sospettato di avere in gestione un giro di droga che arrivava e usciva dal suo appartamento. Un bazar che aveva attirato l’attenzione. La perquisizione operata dai militari dell’Arma, mirata all’interno dell’abitazione, ha infatti dato l’esito sperato, permettendo di scoprire un quantitativo ingente di droga e contanti che gli sono valsi le manette. L’uomo è stato processato con rito direttissimo ed è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione.