Tartufaio sorpreso di notte a Cartoceto: tesserino ritirato e maxi multa

CARTOCETO - Un tartufaio è stato scoperto dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cartoceto mentre era intento alla ricerca notturna in località Ripalta di Cartoceto.

Intorno alle 22.30 i militari hanno individuato l'uomo e, dopo un attento appostamento, lo hanno sorpreso durante la ricerca dei pregiati tuberi con l’ausilio di un cane. Per lui è scattata immediatamente una sanzione amministrativa di 600 euro per la ricerca in orari non consentiti, nonché il ritiro del tesserino di idoneità alla raccolta per la sua trasmissione al Comune di Cartoceto, in qualità di autorità amministrativa competente.



L’operazione è stata possibile grazie ad accurate indagini e ai numerosi appostamenti eseguiti dal Nucleo CC Forestale dato che la località in questione era già attenzionata da diverso tempo, anche a causa delle numerose segnalazioni di attività di cerca illegale.