Record per il primo Capodanno nella Rocca di Gradara: sold out il 31 dicembre e 4000 presenze il giorno dopo

GRADARA - Un successo straripante. Un inizio 2023 davvero eccezionale per l'antico borgo medioevale di Gradara che ha registrato un tutto esaurito tra la notte di Capodanno e la giornata del primo gennaio. Il Comune di Gradara, la Pro Loco e Gradara Innova, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Marche - Rocca Demaniale di Gradara hanno organizzato e promosso nel corso del week end numerose iniziative nel campo del divertimento, della cultura e della musica, confermando la vocazione di Gradara come sede di grandi eventi.

La prima volta

La sera del 31 dicembre il conto alla rovescia è avvenuto per la prima volta nella storia di Gradara dentro le mura medievali, in piazza “Delio Bischi” sotto la torre dell'orologio. Maxischermo, musiche e luci, a cura di Radio Studio +, hanno accompagnato i festeggiamenti organizzati da Pro Loco per il nuovo anno che hanno richiamato centinaia di persone per ballare, cantare e brindare.

La Rocca aperta anche domenica 1 gennaio

Domenica 1 gennaio, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura 'Domenica al Museo', la Rocca di Gradara è stata aperta con orari continuati e gratuitamente. Quasi 4000 persone hanno percorso i camminamenti di ronda e varcato la soglia dell'antico maniero, teatro delle vicende di Paolo e Francesca e del sogno neo-medioevale dell'ing. Umberto Zanvettori, che la restaura tra il 1920 e il 1923. Proprio il 2023, infatti, segna il centenario dei restauri della Rocca, occorrenza che verrà celebrata nel borgo con mostre, conferenze e iniziative culturali che saranno annunciate all'inizio della primavera.

Nel primo giorno dell'anno, i visitatori di Gradara sono stati sempre accompagnati dalla musica: la storica Banda di Gradara, diretta da Cinzia Tamburini, si è esibita dal primo pomeriggio per le vie del borgo con un repertorio natalizio che ha fatto la gioia di grandi e piccini; alle 17, tutto esaurito anche nel teatro comunale, piccolo gioiello ottocentesco, dove si è esibito il coro dell'Istituto Comprensivo di Cattolica 'In Canto in Coro', diretto dalla maestra Claudia Giunta.

Il sindaco Gasperi: «Emozionante vedere il borgo pieno di gente»

Grande soddisfazione del Sindaco di Gradara Filippo Gasperi: «L’amministrazione ringrazia il presidente della Pro Loco Tiziano Marchetti, la segretaria Giovanna Ricci e tutti i soci per aver avuto la felice intuizione di proporre per la prima volta la sera di Capodanno nel centro storico di Gradara; è stato davvero emozionante vedere il borgo gremito da tante persone di tutte le età, non solo gradaresi, che si scambiavano sorrisi, auguri e abbracci mettendo finalmente la parola fine a due anni di grande difficoltà fra pandemia e crisi mondiale. L’augurio che vogliamo farci è che l’esperienza e il ricordo di questa festa possa sancire l’inizio di un nuovo periodo di serenità e che le belle sensazioni scaturite dallo stare tutti insieme rinnovino le energie, lo spirito di solidarietà e la fiducia verso il futuro in questa nostra comunità fatta di persone straordinarie, volenterose e piene di iniziativa. Un grande ringraziamento anche alla nostra partecipata Gradara Innova che ha saputo gestire in maniera eccellente il grande afflusso di visitatori alla Rocca di Gradara che si riconferma uno dei siti museali più amati dai turisti»

“Il successo riportato nelle festività di Capodanno è il risultato della grande sinergia fra amministrazione comunale e le associazioni di Gradara – commenta Tiziano Marchetti, Presidente della Pro Loco. Non è mai semplice proporre nuove iniziative perché le incognite sono tante e devo dire che questa volta il risultato ha superato ogni aspettativa. Il Capodanno in piazza ha richiamato anche molti giovani che hanno scelto Gradara per festeggiare insieme agli amici in un clima di sano entusiasmo. Vorrei ricordare che i volontari di Pro Loco si impegnano assiduamente tutto l’anno per organizzare grandi eventi che coinvolgono artisti e professionisti di livello internazionale e che richiamano tanti turisti da tutta Italia e dall’Estero”.

Per Luca Baroni, Presidente di Gradara Innova, "Gradara si conferma come sede di iniziative di qualità e, soprattutto, vicine alla persona. Gli spazi a misura d'uomo del borgo conferiscono ai nostri eventi, ai concerti, alle mostre, per grandi che siano, una dimensione intima che resta nel cuore del visitatore e che lo spinge a ritornare".