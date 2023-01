Tuffo di Capodanno a Pesaro, in 60 sfidano nebbia e gelo. Ma il "decano" si immerge prima. Le foto

PESARO - Tuffo di Capodanno nonostante la nebbia e il freddo, stamattina, a Pesaro. Tradizione rispettata: erano in più di 60, con tre over 65 e due turisti 14enni tra i più giovani. Presenti dieci ragazze capitanate dall'immancabile Sara Ranocchi. Mancava Alessandro Bischi che, per impegni personali, ha dovuto anticipare il tuffo: il decano, colui che negli anni '90 ha riportato in auge la tradizione degli omaccioni, si è immerso in solitaria lasciandosi andare a qualche bracciata (vedi il video).

Il gruppo

Il gruppo più folkloristico, con cappelli da babbo Natale e costumi di vario genere, si è invece dato appuntamento qualche ora dopo sull'arenile di Bagni Tino, a due passi dalla Rotonda Bruscoli. Tantissimi, come al solito, i curiosi che hanno accompagnato il rito pesarese affollando la strada che si affaccia sulla spiaggia.